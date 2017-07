Természetesen már a Polgárháború stáblista utáni jelenetéből is sejthető volt, hogy elkészül a Hazatérés, az immáron harmadik Pókember-reboot. Tom Holland minden eddigi Parker-imitátornál megfelelőbbnek bizonyult a feladatra (mondhatnánk, levizsgázott a fiú nemcsak a történet szerint, de a stúdió előtt színészként is), és szimpatikus volt az alkotók hozzáállása, miszerint az új Pókember-sztoriban Peter Parker egy kezdő szuperhős lesz, aki rácsodálkozik a sztárrá vált Bosszúállók csapatára, és mindennél jobban vágyik arra, hogy maga is közéjük tartozzon. Ráadásul a rendezői székben (és a forgatókönyvírók) között is egy tehetséges alkotó, Jon Watts ült, akinek többek között az irtó kemény bűnfilmet, a Cop Cart köszönhettük. S a Polgárháború után egy évvel ismét azt kell, hogy mondjuk, a Marvel újfent egy egészen kreatív és szerethető filmet hozott össze, jóllehet, azért sok tekintetben mentek biztosra a film készítői.

Aztán szerencsére jött tavaly az Amerika Kapitány harmadik része, a Polgárháború , melyben a Marvel végre felfedezte, hogy valahogy csak tudnak munkát adni a másik vörös-kék jelmezes szuperhősnek, és a tulaj, a Disney révén megegyeztek a Sony-val. Az ifjú Tom Holland bújt ekkor a jellegzetes pókcuccba, és amellett, hogy rendkívül jópofa, tényleg vicces jelenetek kötődtek a Bosszúállók és Pókember közös pályafutásához, Parker megmutatta, hogy még Amerika Kapitányt is meg tudja szorongatni, ha akarja. S nem mellesleg még mindig ezerszer szimpatikusabb a csetlő-botló Peter, mint a sok, mára kicsit megsavanyodott és megöregedett, sőt sztoriszinten intézményesült szuperhős (ugyebár a Polgárháborúnak is ez volt a fő konfliktusa, hogy Tony Stark magára vállalta a rendfenntartó szerepét, amit a Kapitánnyal az élen jó néhányan nem igazán szívleltek).

A 2007-es elbaltázott Pókember 3 után öt év szünet következett a mozivásznakon, közben persze a mítosz a képregényben épült tovább (máig jönnek ki nagyon érdekes sztorik, ebből láthattatok is ízelítőt a múltkori Gurucast első adásában ), és jöttek a Bosszúállók és A Galaxis őrzői is. Hogy Parkernek hol van a helye ebben a Marvel Univerzumban, az jó kérdés volt, és a 2012-es reboottal, a A csodálatos Pókemberrel és hasonlóan harmatos, két évvel későbbi folytatásával az alkotók nem is tudták bevarrni a hálólövő laza Parkert a sztoriba. Főleg, hogy a Pókember-jogok a konkurenciánál, a Sony-Columbia stúdiónál voltak.

Sokan gyűlölték a rajongók közül a Sam Raimi-féle filmeket (kiváltképp a 2007-es harmadik részt, melyhez a Gonosz halott alkotójának állítólag már kedve sem volt abban a formában – érződött is), azonban a 2002-es első és a 2004-es második epizódnak elvitathatatlan erénye volt, hogy kiválóan megragadta a karaktert, illetve az átlagemberből hirtelen szuperhőssé váló Peter Parker drámáját. Ráadásul Raiminek sikerült olyan negatív hősöket ábrázolnia, akik nem voltak egyértelműen gonoszak, sőt Parker és köztük kifejezetten baráti viszony állt fenn mindaddig, míg érdekeik össze nem ütköztek. És a Zöld Manóval vagy Dr. Octopusszal vívott küzdelmei is inkább fájdalmasak voltak, mivel tudtuk, értettük, hogy olyan emberek küzdenek egymással, akik ha nincs az álarc és a grandiózus érdekellentétek, akkor nagy valószínűséggel barátok lennének. Érdekes módon éppen a Venommal, a Pókemberhez legközelebb álló főgonosszal nem tudtak zöld ágra vergődni az alkotók – jobb is lesz, hogy Tom Hardy főszereplésével kap egy önálló filmet a karakter, mert elég rossz emlékek élnek bennünk róla.

A Hazatérés szerencsére nem hagyományos értelemben vett reboot vagy eredettörténet. Ezektől már amúgy is herótunk van, főleg, hogy sokan egyre fantáziátlanabbul oldják ezt meg (többek között a 2012-es A csodálatos Pókember is ebbe a kategóriába tartozott). A sztori szerint Peter Parker frissiben tér vissza New Yorkba a Bosszúálló-meló után, és bár Tony Stark meg van elégedve vele, de a kissé (nagyon) beképzelt milliárdos szuperhős az újoncot direkt szívatja is, és csak nem akarja bevenni a csapatba (többek között azért, mert teszteli, alkalmas-e a bosszúálló szerepre a fiatal srác). Így bár a Tony-tól kapott pöpec, hi-tech pókjelmezzel, de vissza kell térnie az átlagos tizenévesek szürke hétköznapjaiba, vagyis az iskolába.

Persze közben a gazemberek nem alszanak: egy rejtélyes bűnbanda kezd el csúcstechnológiát, főleg fegyvereket rabolni, és élükön feltűnik egy önmagát csak Keselyűnek nevező fickó is (nem más alakítja, mint Batman és Birdman egykori megformálója, Michael Keaton!). A Keselyű Vasember negatívja, azaz hi-tech páncélban, hatalmas szárnyakkal maga végzi a rablásokat New Yorkban. Parker számára a bűnszervezet kapóra jön, mert tudja, hogy Happy, a Bosszúállók unott, fapofa ügynöke szemmel tartja, és úgy gondolja, most megmutathatja Starknak: Pókember nemcsak kisstílű bűnözőkkel bír el, hanem nagyágyúkkal is Ám ahogy még a 2002-es Sam Raimi-adaptációban mondta Peter nagybátyja: a nagyobb erő nagyobb felelősséggel jár. És ezt bizony az új Pókember még nem fogja fel, ami miatt persze nemcsak önmagát, hanem más, ártatlan embereket is bajba sodor.

Ha a Wonder Womantől sokan azért voltak elájulva, mert volt benne szív, érzelem, és kicsit más típusú szuperhőst mutatott be, akkor a Hazatérésre azt mondhatjuk, hogy nemcsak szíve, lelke van, hanem rendkívül okos és intelligens alkotás is. Persze manapság nagyon trendivé vált önreflexívnek lenni a fősodorban, hiszen A Galaxis őrzői vagy a Loganis képregényeket, korábbi szuperhősös sorozatokat idéznek meg, és általában áthatja a mai Marvel-filmeket (és hamarosan az Igazság Ligáját is) a retróhangulat. S van bőven popkulturális utalás a legújabb Pókemeberben is. Itt van mindjárt a Keselyű karakterét alakító Michael Keaton, akinek a puszta jelenléte egy nagy határsértés, hiszen bő 25 évvel ezelőtt még a DC ikonikus képregényhősét, Batmant formálta meg. De az alkotók nem álltak meg ennél a poénnál, hiszen 2014-ben volt nekünk egy Birdman című anti-szuperhősfilmünk, melyben Michael Keaton egy levitézlett szuperhős-színészt formált meg, aki történetesen madárjelmezben osztotta az igazságot. A Hazatérésben viszont olyan hi-tech keselyűpáncélja van Keaton figurájának, amiben valószínűleg az Iñárritu-film antihőse sem lett volna depressziós.

Persze ez még csak pusztán egy sokakat meghökkentő kikacsintás a DC felé, azonban Jon Watts műve nem áll meg itt. A Bosszúállók ebben a világban sztárok, illetve Amerika Kapitány már egy törvényen kívüli bűnözőnek számít a Stark által pénzelt intézményekben, városokban (Steve csupán egy igen idióta oktatóvideóban beszél a gyerekeknek a kitartásról és a helyes életvitelről az iskolában). Pókember viszont még csak kispályás, jóllehet, a fiatalok már körberajongják a közösségi oldalaknak köszönhetően, minthogy Peter kvázi egy olyan youtuber, aki szeretne betörni a popszakmába. Csak éppen ő nem gitározni tud, hanem felhőkarcolók között ugrál hálója segítségével, és nem mellesleg kisebb jócselekedeteket is véghez visz. Jellemző epizód a filmben, mikor egy járókelő kérésére Parker szaltózik egyet, jelezve, hogy ő nemcsak igazságosztó, hanem a tömegigényeket kielégítő showman is akar lenni.

Tehát a Hazatérésben a digitális technika révén Pókember nem is annyira álarcos hős, hanem korunk netsztárja, vloggere, aki egy-két ütős mutatványa révén ismertséget szerzett magának, és hogy még több lájkot kapjon (azaz beléphessen a Stark-csapatba), növelnie kell a téteket. Nem biztos, hogy teljesen tudatosan, de a film alkotói görbe tükröt tartanak ezzel nemcsak elfajzott infotársadalmunk felé, ahol lassan már több lesz az önjelölt sztár, mint a sztárt csodáló néző, hanem Hollywoodnak is. Hiszen Peter fokozatosan adja fel önmagát csupán azért, hogy bevágódjon Tony Starknál – avagy ő akár egy olyan függetlenfilmes rendező metaforája is lehet, aki a „siker, pénz, hírnév” szentháromság érdekében lefekszik a stúdiórendszernek, feladja művészetét.