A japánok természetesen elégedettek ezekkel a számokkal, azonban az általuk kiadott közleményben kifejtették, hogy további eladásokra számítanak, valamint remélik, hogy a Super Mario Odyssey végül nem csak egy szezonális játék lesz, hanem egy örökzöld cím. Külön érdekesség, hogy a Switch legjobban fogyó játéka, a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, jelenleg 4,7 millió eladott példánynál jár, azonban látva az Odyssey sikereit, könnyen lehet, hogy közel a trónfosztása.