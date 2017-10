Felnőttes témájú játékok ide, Wolfenstein vagy Doom oda, a Nintendo Switch egyik leginkább várt játéka továbbra is a Super Mario Odyssey. Az olasz vízvezeték szerelő kalandjai már a múltban is számtalan kedves emlékkel ajándékozták meg a játékosokat, így nem csoda, hogy a legújabb etap megjelenését is sokan várták izgatottan. Ha pedig téged is érdekel a játék, de még nem tudtad beszerezni a saját példányodat, vagy egyszerűen csak érdekel, hogy néz ki a legújabb Mario, akkor nem kell tovább várnod, hiszen a YouTube-ra nemrég felkerült a játék első tizennyolc perce.