A Wolfenstein 2: The New Colossus is jön Switch-re

2018-ban jelenik meg

Ennél többet egyelőre nem tudni

Úgy tűnik, a Bethesda hosszabb távra kötelezte el magát a Switch mellett, mint mondjuk az EA. Utóbbi ugyanis jelenleg csak a FIFA 18-at jelentette be a Nintendo hibrid konzoljára, és annak fogadtatásától teszi függővé további játékok megjelenítését, míg a Bethesda a Skyrim után most a Nintendo Directen bejelentette a 2016-os Doomot és a Wolfenstein 2: The New Colossust is erre a platformra.