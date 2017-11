DLC-t kap a Syberia 3

Ugyan a Syberia 3 régóta várt kalandjátéka (13 év, emberek) kapott hideget-meleget – na jó, főleg hideget ami valahol végülis passzol a hideg tájakhoz – a Microids nem hagyja el csak úgy a süllyedő hajót. A játék egy ingyenes tartalmi frissítést kap, mely az An Automaton with a Plan címet viseli, és mindenki, aki a játékot könyvtárában tudhatja, automatikusan meg is kapja.