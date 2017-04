Vagyis az ismerős youkul karaván, benne a sámánasszony Ayawaskával az utolsó pillanatban megmenti Kate Walkert, és mivel a lány és a nomádok is egy közös ellenség elől menekülnek, így Kate csatlakozik hozzájuk, hogy segítsen a hóstruccoknak eljutniuk szaporodási helyükre, a szent sztyeppékre. A veszélyes, ám csodálatos utazás során elpusztult városon, baljós elmegyógyintézeten, gyönyörű tájakon át vezet az utunk, nyomunkban jó pár ellenséggel.

A Syberia 3 – amelyhez most megérkezett a launch trailer – egy klasszikus point & click kalandjáték, ahol a hangsúly nem az akción, hanem a furfangos fejtörőkön, no meg természetesen a történeten és a karaktereken van. A főhősnő Kate Walker, egykori ügyvédnő, aki valószínűleg Lara Crofttal is egész jól összebarátkozna, ha lenne rá ideje. Aki esetleg lemaradt volna az előző részekről, annak sem kell aggódnia, a Syberia 3-ban egy videó keretében bemutatják azok történetét, így nem lesz gond az új sztori megértésével.