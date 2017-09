Gamescom-összefoglaló, steames teljes játék, PUBG-rovat és VEGA teszt a szeptemberi PC Guruban.

Szeptember 14-től kapható a szeptemberi PC Guru

Steames teljes játékunk a Theatre of War: Korea

ESET Internet Security jár az újság mellé

A szeptember nem egyszerű hónap. Először is ott van az időjárás -- jelen esetben kiemelten -- hirtelen megváltozása, avagy a napos, forró nyári délutánok helyét átveszik a szeles, esős, szürke fajták, amelyek során szinte csak játszani van kedve az embernek. Na de ezt sem lehet egykönnyen, mert kezdődik a suli, raklapon állnak a házik, és akkor a nyaralási időszak vége hozta depiről még nem beszéltünk. Még szerencse, hogy itt van a PC Guru, ami még a roppant ellenséges körülmények között is képes egy kis vidámságot csempészni az ősz kezdeti napjaiba -- sőt a Gamescomnak hála még egy halom exkluzív beszámoló is került a 2017/09-es magazin kalapjába!

Így van, Böjti és JohnBart kolléga kiutaztak Kölnbe, hogy a helyszínről tudósítsanak, kipróbálva majd' minden olyan fontosabb játékot, amelyek még hetekre vannak a megjelenéstől. Igen ám, de ami augusztus végén "hetekre" volt, az most már csak egyetlen újságnyira van -- éppen ezért a srácok nem vesződtek a már bemutatott AAA-címek újbóli fényezésével, ezekre mind visszatérünk októberben, ráadásul tesztek formájában! Helyettük inkább azokkal a programokkal foglalkoztak, amelyek szinte eltűntek a sok, már általunk is unalomig ismert sikerjáték között: kipróbálták a Curve Digital és a Paradox Interactive felhozatalát, játszottak pár meccset a Battalion 1944-gyel, csekkolták az újjászületett THQ és a 1C Company standjait, és akkor a sikervárományos Stalker-utód Escape from Tarkovot még nem említettem. De persze azért pár olyan alkotással is foglalkoztak a fiúk, amelyek később jönnek, cserébe már most bőven volt idő kipróbálni őket -- ilyen a borítónkat is díszítő The Crew 2, amelyről 4 teljes oldalon át mesélünk el mindent, amit tudni lehet.

De persze nemcsak előzetesekből áll a világ, augusztus folyamán tesztelnivaló játék is jutott bőven. Megjelent az Agents of Mayhem, az F1 2017, a Battlestar Galactica Deadlock, az XCOM 2: War of the Chosen, az Uncharted: The Lost Legacy, na meg az ezer évet early accessben töltő ARK -- ezekről mind kiterjedt cikket olvashattok a PC Guru szeptemberi számában. Természetesen a hardverpiac nyári zsongása is terítékre kerül: megszereztük az AMD Radeon VEGA-szériát, a Samsung brutálisan széles kijelzővel bíró gamer monitorát, a PEAQ első, játékosoknak készített notebookját, továbbá két érdekességről, az itthon még kevéssé ismert Be Quiet! nevű gyártóról, valamint az MSI eddigi legbrutálisabb videokártyájáról is olvashattok az újságban. Rovatszinten egyébként kiemelendő, hogy elindítottuk a PC Guru Playerunknown's Battlegrounds rovatát, amelynek házigazdája wilson kolléga. Ebben a cikksorozatban korunk egyik (a?) legnépszerűbb videojátékáról olvashattok, szóba kerül az esport, a frissítések, na meg az egyre kiforrottabb taktikák. Ezen felül visszatér a 4 oldalas indie-összeállítás (Radar alatt), valamint az SCS Software-t vezető Pavel Seborral is készítettünk interjút, amelyben rengeteg exkluzív infó derül ki a Euro Truck Simulator-játékokat fejlesztő stúdióval kapcsolatban. A teljes tartalomért ide katt!

TELJES JÁTÉK: THEARTE OF WAR 3: KOREA Úgy esett, hogy szeptemberre egy szomorú aktualitás révén pont a koreai háborút feldolgozó Theatre of War 3: Korea lett a teljes játékunk. A steames program egy sorozat harmadik része, a 2-vel anno már találkozhattatok a PC Guru 2017/02-es számában. Egy hardcore stratégiáról van szó, amely bár valósidőben fut, nagyon komoly taktikai felkészültséget és agymunkát igényel -- cserébe jól néz ki, kellően alaposan dolgozza fel ezt a mostanság sokszor emlegetett konfliktust, és úgy általában egy igényes RTS, amit bátran ajánlunk a műfaj kedvelőinek. Részletekért erre tessék!

És ezzel még nincs vége: a teljes játékot eredményező kód (lásd a videó alatt) egy második kódot is tartalmaz, amely az ingyenes Gigantic című steames multiplayer játékhoz nyújt extra tartalmakat. Amennyiben az augusztusi PC Guruban olvasható tesztünk nem hozta meg a kedveteket a Gigantichez, ideje kipróbálnotok!