A Theatre of War alapötlete egy orosz fejlesztőbrigád fejéből pattant ki még a 2000-es évek közepén, ez egyébként ugyanaz a cég, akinek az IL2-Sturmovikot is köszönhetjük. Arról az 1C-ről van szó, amely jelenleg oroszhon piacvezető szoftvercége, és a szimulátoros szemlélet (említett IL-2), akkor sem kopott ki belőlük, amikor egy stratégiai játékban körbejárták a 2. világháborút. Aztán kerestek maguknak egy újabb háborút, és hogy ez miért pont Korea lett, mindjárt meglátjátok…

Én léptem…

Az alapvetően a második világháborúra kigyúrt Theatre of War szériától egyébként nem volt olyan meglepő ez a távol-keleti kanyar. A két konfliktus időben nagyon közeli (alig öt év), és ugyan mind a szovjetek, mind az amerikaiak teszteltek Koreában új dolgokat, de jellemzően a koreai háborút is lövészgödrökből vívták meg a tankok és a tüzérség segítségével. Aki emlékszik a kurszki csatát feldolgozó epizódra – remélem, legalább kipróbáltátok büdös kölkök – az tudja, hogy ott kottából, előre megírt küldetésekkel dolgozott az 1C, na, ehhez képest Korea megpróbál minket közelebb hozni a vezérkari szakmához is. A két előre legyártott – egy észak-koreai és egy amerikai – küldetéscsokor például hadműveleti térképpel rendelkezik, ahol a félszigetet körzetekre osztották, és minden körzet kapott bizonyos bónuszokat, úgymint utánpótlás, üzemanyag (ez speciel a kampánytérképen való mozgáshoz kell), és a játékos ezen a felületen körökre osztott szisztémában mozgathatja a hadosztályait. Olyan sok hadosztály persze nincs, és ha történetesen az amerikaiak kampányát nyitod meg először, akkor a puszani hídfőbe beszorítva pisloghatsz a sok vörös területre, mert amikor MacArthur Japánból sebtében átdobott katonái megérkeztek, bizony a dél az utolsókat rúgta.

A folytatásban már minden a megszokott szabályok szerint zajlik, tehát ha két ellenséges hadosztály összetalálkozik a kampánytérképen, akkor azt a kör végén valós időben fogják lemeccselni, pont ugyanolyan csatákban, mint az elődök. Az idő itt is megállítható, gyorsítható, a kezelőfelület pedig szinte egy az egyben a Kurszké, és ugyanúgy kiválogathatod a csata előtt a térképre küldött haderőt, sőt a túlélők még fejlődni is fognak. A gyalogság rajokba van szervezve, a katonák bemászhatnak az elhagyott tankok volánjai mögé, használhatják a kilőtt ütegeket, géppuskákat, aknát telepíthetnek, és persze harcolnak, ahogy az a nagykönyvben meg van írva – a sebesülések reálisak, és nem mindenki szeret géppuskatűzben rohangálni (morál, ugyebár), no meg a felszerelésük természetesen passzol a korszakhoz. A tankok páncélvédettség-mutatóit, a lőszerkészletet vagy a fegyverzet hatékonyságát már kiveséztük a múltkor, hidd el, ezt Korea epizód is hozza. Ebben a háborúban, mint említettem még vastagon a 2. világháború haditechnikája szerepelt, mint a Sherman tankok, vagy a szovjet T34-esek és SZU rohamlövegek, csupa-csupa régi ismerős. A tüzérség továbbra is fontos összetevő, főleg, hogy a kiépített lövészárkokban megbújó katonákról, és a terepen elszórt páncéltörő tüskékről (lövegek), néha pusztán, mint zajforrásról értesülünk, na, ilyenkor kell támogató tüzet vezényelni. A csöves légvédelem viszont leszerepelt, ugyanis még megvan az a lehetőség, hogy az utánpótláspontokból a tábornokok légierőt hívjanak be a területre, csak épp a 40 millis Boforsok lópikulát sem érnek ellenük.