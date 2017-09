Talán éppen ezért is vannak, akik szeretnének még egy részt, egy olyat, ami nem lett laposabb az elődöknél és technikai malőrök sem rontják el az élményt. Persze a Rocksteady és a Warner is elmondta már párszor, hogy nem lesz sem előzmény, sem folytatás, se köztes történet, az Arham… játékoknak az Arkham Knighttal vége szakadt – ami érthető is, tekintettel a történet végére. Most pedig a Batmant megszólaltató Kevin Conroy is azt nyilatkozta, hogy több részre ne számítsunk:

„Tudjátok, én sem hiszem el, hogy nem készül még egy, de nem fog. Nem lenyűgöző? Több milliárd dollárt kerestek azokon a játékokon, de nem tervezik, hogy készítenek még egyet. Sajnálom!” – mondta a nashville-i Wizard World Comic Conon.

Ez valahol azért nem baj, egyrészt, a történet szép kerek, az Arkham Knight remekül elvarrt minden szálat. Másrészt, így nem fenyeget minket az a veszély, hogy egy újabb résszel még tovább rombolják a sorozat megtépázott renoméját. Ugyanakkor én nem tartom kizártnak, hogy egy másik DC szuperhőssel teremtsenek valami hasonló programot.