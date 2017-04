A The Surge során ellenfeleinkről szaggathatjuk le felszerelésünket

A legújabb trailer alapján nem adják könnyen magukat

A Lords of the Fallen alkotóinak, a Deck 13 csapatának új játéka, a The Surge az eddigi előzetesek alapján igencsak ígéretesnek tűnik. Legutoljára azt láthattuk, hogy a vázat - melyet belénk ültetnek egy nem túl kellemes procedúra során - kedvünkre kicsinosíthatjuk elhullott ellenlábasainkról leszaggatott darabokkal. Most pedig tömény két percnyi akciót kapunk, és bár egyszerűnek tűnhet a játék hozzáértő kezekben, a bevezető képsorok egyértelművé teszik, hogy hiába a nagyon menő exoskeleton, bizony könnyen fűbe (vagy éppen vasbetonba) haraphatunk.