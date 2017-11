Legutóbb viszonylag szomorú hírt kaptunk a Vampyr kapcsán, hiszen kiderült, hogy a Dontnod Entertainment vámpíros játékát 2018-ra kell halasztani , most viszont talán valamivel kedvezőbb információk láttak napvilágot. A program mögött álló Focus Home Interactive vezérigazgatója, Cédric Lagarrigue, ugyanis nemrég adott egy interjút a játék kapcsán, melyben egész sok mindent elárult a készülő alkotásról és a vele szemben támasztott elvárásaikról.

Lagarrigue kifejtette, hogy a Vampyr nem egy tripla A kategóriás program lesz, ennek megfelelően a büdzséje is szerényebb, bár a legtöbb független fejlesztésű játékhoz képest szerinte még így is sok pénzből gazdálkodhatnak a Dontnodnál. Ami a kiadó elvárásait illeti, ők egymillió eladott példány fölött tekintenék sikeresnek a Vampyrt, de a belefecölt pénzek visszatérüléséhez már a félmillió eladott darab is elég. Amikor az esetleges DLC-kről kérdezték, Legarrigue így fogalmazott:

„Ez tisztán egyjátékos élmény lesz, így nem tervezünk DLC-ket kiadni. Egy esetleges folytatást viszont szívesen vennénk, amennyiben a játék fogadtatása indokolttá teszi azt. A Dontnoddal már vannak terveink, és úgy érezzük, egy ilyen univerzumban még nagyon sok remek lehetőség rejtőzik.”

A Vampyr a tervek szerint 2018 elején érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.