Vasárnap, azaz április 23-án 17:00-tól 22:00-ig kerül megrendezésre a Lurdy házban (Könyves Kálmán körút 12-14., Budapest, 1097) a GamerEvents és Magyar LoLTV szervezésében az LCS EU 2017 Tavaszi Finálé, amelyre a szervezők minden League of Legends esport-rajongót szeretettel várnak. A szervezők, mint mindig, most is LoL ereklyékkel várják az érdeklődőket. A jegy ára 1000 forint, de ha valaki cosplayben érkezik, az ingyen beléphet a rendezvényre.