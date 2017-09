Bár a videojátékos szinkronszínészek sztrájkja 2016. október 21-én kezdődött, az eset valójában 2014 végére nyúlik vissza, akkor kezdődött a hercehurca a színészeket is magába foglaló SAG-AFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists) és fejlesztők és kiadók közötti huzavona.

A sztrájkot már 2015 októberében megszavazták a szinkronszínészek, de az akkor még nem kezdődött el, a SAG-AFTRA egyelőre folytatta a tárgyalásokat a cégekkel, vagyis az Activisionel, a Blindlight-tal, a Corps of Discovery Films-szel, a Disney Character Voicesszal, az EA-vel, a Formosa Interactive-vel, az Insomniac Gamesszel, az Interactive Associatesszel, a Take Two-val, a VoiceWorks Productionsszal és a WB Gamesszel.

A sztrájk végül egy évvel a szavazás után kezdődött el és csak ezen a hétvégén ért véget. Hatását mi magunk is tapasztalhattuk, például Ashly Burch eme sztrájk miatt nem térhetett vissza Chloe hangjaként a Life is Strange: Before the Stormban. Mivel ő tagja a SAG-AFTRA-nak, szinkronszínészként nem dolgozhatott a játékon, úgyhogy az íróknál foglalt helyett kreatív konzultánsként, míg Chloe-t Rhianna DeVries szólaltatta meg. Szerencsére a váltás nem túl feltűnő és hamar megszokható. Emellett a Resident Evil 2 remake-nél fogjuk még tapasztalni a sztrájk hatását, mert abban Claire Redfieldet nem Alyson Court fogja megszólaltatni.

Nos tehát, a sztrájk véget ért a hétvégén, a szinkronszínészekre nézve kedvezően. A megállapodás értelmében a cégek bónuszt fizetnek a színészeknek, ami egy felvétel után 75 dollárt jelent, 10 felvétel után pedig 2100 dollárt. Ez nem tűnhet soknak, de a SAG-AFTRA közleménye szerint ez szignifikánsan több, mint 11 hónappal, a sztrájk megkezdése előtt. Továbbá a színészek időben tájékoztatást kapnak a játékok kódnevéről, műfajáról, de még arról is, hogy van-e benne káromkodás, rasszizmus vagy szexuális tartalom.