De jönnie kell, nem igaz? Ez a Nintendo egyik legnagyobb franchise-a és eddig egy Nintendo konzol sem jelent meg Smash Bros. nélkül a Nintendo 64 óta. Szóval biztosak lehetünk abban, hogy érkezni fog Switch-re, nem igaz? Nos, a helyzet az, hogy a Nintendo Japánban több védjegyet is bejegyeztetett, köztük egyet a Super Smash Bros.-ra, ami jó hír! Igaz hogy teljesen jelentéktelen dolognak tűnik (bejegyeztek Splatoon, Animal Crossing és The Legend of Zelda védjegyeket is), de ez arra utal, hogy legalább reklám szinten újra előkerülhet a márka. A reklámot pedig általában nem a semmi népszerűsítésére szokták használni.