Lopott hitelkártyák, kamu youtuberek és folyamatos botrányok. De vajon tényleg a lelkünket adjuk el, ha a szürke piacról vásárolunk?

Olcsón játékot venni mindenki szeret. Ezért is lessük folyamatosan a Steam vagy épp a Good old Games leárazásait, és ezért olyan népszerű a Humble Bundle. Ráadásul, ha mindez nem lenne elég, az adott áruházakban gyakran ingyen (és legálisan) is hozzájuthatunk kifejezetten jó címekhez. Az elmúlt hetekben például a Deadlight rendezői-, és a Shadow Warrior felújított változatát zsebelhették be a szemfülesek. De vajon mit lehet tenni akkor, ha a kiszemelt cím se nem akciós, se nem ingyenes, de mi mégse akarunk kiadni érte hatvan eurót? A G2A vagy a Kinguin neve szerintem mindenki számára ismerősen csenghet. Egyrészt azért, mert mégiscsak nagy és népszerű oldalakról beszélhetünk, másrészt pedig mert ezek az oldalak nem kevés pénzzel támogatták a streamereket és esportolókat az elmúlt években. A G2A például PewDiePie-t szponzorálta, míg a Kinguinnek egy saját esport szervezete is van Team Kinguin néven. Mégis, alacsony árak ide, reklám és szponzoráció oda, sokan ódzkodnak attól, hogy ezeken a honlapokon vásároljanak kulcsot, a fejlesztők közül néhányan pedig egészen addig mentek, hogy megkérték a játékosokat: inkább töltsék le torrentről a játékukat, minthogy ilyen helyekről vegyék meg. De vajon miért ez a nagy ellenszenv? Hogy a kérdés mélyére lássunk, először nézzük meg, mi is az a szürke piac!

Megoldjuk okosba A szürke piac a nemzetközi irodalomban általánosan használt definíció szerint az eredeti termék nem a hivatalos csatornán keresztül történő forgalmazása. Ezt a valóságban leginkább úgy kell elképzelni, mint az Ebay-t vagy magyar kistestvérét a Vaterát, ahol magánszemélyek és cégek kereskedhetnek gyakorlatilag bármivel, ami nem illegális. Esetünkben ez csak annyiban módosul, hogy fizikai tárgyak helyett digitális kulcsok jelentik az üzlet tárgyát. Amit fontos kiemelni, hogy ezek az oldalak csak amolyan piactérként szolgálnak, ahol találkozhat egymással az eladó és a vevő, ők maguk nem vesznek részt a tranzakcióban. És bár az eladók a világ minden tájáról jönnek, egy dolog közös bennük: a steames ár töredékéért kínálják megvételre a játékokat. Csak hogy egy példát is hozzak, a Wolfenstein: The New Order Steamen 20 euróba kerül, míg G2A-n 4,45 euróért, Kinguinen pedig 4,29 euróért lehet a miénk. De honnan jönnek ezek a kulcsok, hogy ennyivel ár alatt is megéri őket eladni? A továbbiakban ezt a kérdést próbáljuk kicsit körüljárni, szigorúan a teljesség igénye nélkül. Olcsón, kéz alatt A legelső lehetőség, ami az ember eszébe jut, azok a különféle vásárok és akciók a hivatalos oldalakon. Ha valaki ilyenkor bevásárol a gyakran 80-90%-os kedvezményekkel hirdetett címekből, az később gond nélkül értékesítheti őket tovább a szürke piacon. Szintén járható út a különféle csomagok felvásárlása, aztán az ezekben található kulcsok külön-külön áruba bocsátása. Hasonló kategóriába tartoznak a más régiókban vett kulcsok is. Nem titok, hogy az árak egyes országokban eltérőek lehetnek (Gondoljunk csak arra a nekünk nem annyira kedvező gyakorlatra, hogy a hatvan dolláros játék nálunk hatvan euró), így például Oroszországban vagy Kínában jóval olcsóbb megvenni egy-egy címet, mint Európában vagy Észak-Amerikában. Ezt kihasználva az is egy lehetséges módszer, hogy valaki az előbb felsorolt olcsóbb régiókban vesz játékokat, és ezeket nyugaton adja el. Elvileg ez ellen az ügyeskedés ellen védene a csak az adott országokban felhasználható kulcs, de mivel nem minden fejlesztő él ezzel a lehetőséggel, ezért ez a megoldás a mai napig járható út maradt. Egy fokkal problémásabb már az a szituáció, mikor egy adott játék „sajtópéldányai” jönnek szembe valamelyik oldalon. Az indie fejlesztők, akiknek nincs elég pénzük reklámra, kapva-kapnak minden promóciós lehetőségen, és játékaikat gyakran ingyen osztogatják a youtuberek és streamerek között egy kis hírverés reményében. Pontosan ezt csinálta Leszek Lisowski is, egészen addig, amíg észre nem vette, hogy a médiának kiküldött kulcsok egy része a G2A-n kötött ki. A fejlesztő ezek után azt tanácsolta kollegáinak, az ingyenes kulcsok kiosztását Youtube üzeneteken keresztül intézzék, hiszen ott egyértelműen látható, hogy az adott kérés valóban egy youtubertől jött-e, vagy egy csalótól. Az utolsó, egyértelműen illegális módszer pedig nem más, mint a lopott hitelkártyák felhasználása. Mivel a tulajdonos jó eséllyel csak hónap végén veszi észre, hogy kártyáját jogtalanul használták, ezért a tolvajoknak sok idő áll rendelkezésükre, hogy kulcsokat vegyenek velük pl. a készítőktől, aztán ezeket értékesítsék a szürke piacon. Mire a kártya tulajdonosa jelzi a lopást, és a kártyát kibocsátó cég visszafordítja az illetéktelen tranzakciókat, a játékok már jó eséllyel elkeltek, így kár egyedül a fejlesztőt éri. Lehet, ez a megoldás elsőre kicsit paranoidnak hangzik, azonban volt már rá példa a közelmúltban: 2015-ben például az Ubisoft érvénytelenített több ezer kulcsot, mert azokat lopott hitelkártyákkal vették, 2016-ban pedig azért robbant ki egy botrány a G2A körül, mert a tinyBuild nevű indie fejlesztőgárda szerint 450000 dollár értékben adtak el a honlapon keresztül lopott hitelkártyával vett játékokat.