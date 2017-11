A Warface a Crytek és a Crytek Seoul által közösen fejlesztett multiplayer-orientált FPS, mely elsősorban az izgalmas PvP meccsekre fókuszál a jövő csataterein. Most viszont nagyon úgy néz ki, hogy a fejlesztők bele akarnak kóstolni az idei év egyik legnagyobb slágerébe, a Battle Royale módba is. Mindezt egy blogposztban jelezték, ahol arra is fény derült, hogy az egyelőre csak kísérleti módot már a következő frissítéssel tervezik hozzáadni a játékhoz.