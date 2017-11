Ingyenesen beszerezhető ezen a héten a Watch Dogs PC-s verziója. Bár a 2014-es játék végül nem tudott felnőni a vele szembe támasztott hatalmas elvárásokhoz, és attól is messze állt, hogy a GTA sorozat kihívója lehessen, azért ettől függetlenül egy egész kellemes hackelős programmal leptek meg minket annak idején a franciák.

Ha viszont valamiért kimaradt volna az életedből a chicagói kaland, most könnyedén pótolhatod a lemaradásodat, hiszen az Ubisoft úgy döntött, hogy ezen a héten ingyen adja a Watch Dogs PC-s verzióját. Ráadásul nem ideiglenes ajánlat ez, hanem a megszerzett program már életünk végéig a miénk is marad. Némi üröm az örömben, hogy az ajándék megszerzéséhez szükséges egy Uplay fiók is, de annyira talán nem nagy ár ez a Watch Dogs-ért.

Az akció a mai napon (november 7.) 17:00-kor kezdődik, és egészen jövő hét hétfő (november 13.) 17:00-ig tart.