Az alternatív jobboldalnak nem tetszik a játék #NoMoreNazis reklámja

A Bethesdát ez nem különösebben érdekli

A Wolfenstein-széria a kezdetektől fogva náciellenes

Az, hogy az anonimitás jótékony leple alatt manapság bármit lehet mondani az interneten, nem újdonság, még csak nem is ritka. Az, hogy a mai világban mindenkit meg lehet sérteni szinte bármivel, szintén olyasmi, ami már-már mindennapos dolog. És sajnos manapság a nácizmus is egyre többször szerepel a médiában, elég csak az augusztus elején Charlottesville-ben történt eseményekre gondolni, amivel kapcsolatban Pewdiepie is megszólalt.