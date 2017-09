A Wolfensteinről szóló legújabb videó közel 22 perces

Lopakodás és akció ugyanúgy megtalálható benne

Egy ötperces átvezetőt is kapunk

Egyre közeledik a Wolfenstein 2: The New Colossus megjelenési dátuma, ezért egyre gyakrabban leshetünk bele a játékba. Tegnap például egy rövid kis videót tett közzé a Bethesda, melyben BJ egy kisebb szónoklat után egyszerűen kidől a helyiek minőségi szeszétől. Most azonban egy combosabb videó érkezett, melyben végignézhetjük, ahogy főhősünk átverekszi magát a náciktól hemzsegő New Orleanson, és némi átvezető után a következő pálya elejébe is belekóstolhatunk, ahol BJ már egy Panzerhund nyergébe pattanva rak rendet a Harmadik Birodalom katonái között.