Már a 2014-es New Ordert is nagy felhajtás előzte meg, és nincs ez máshogy a folytatás esetében sem. Eddig főleg élőszereplős videókkal és egy zseniális német rajzfilmmel jelentkeztek a marketingesek, így engedve némi betekintést a nácik által megszállt Amerika mindennapjaiba, most viszont befutott egy új trailer, ami már kifejezetten a játékmenetet állítja a középpontba.

Közeledik a Wolfenstein 2: The New Colossus megjelenése

Ha vetünk egy pillantást a videóra, láthatjuk, hogy sok ismerős elem visszaköszön majd az előző részből. Lehet megint mindkét kézben fegyvert fogva szórni az ólmot (ráadásul már a fegyvereknek sem kell megegyezőnek lenniük), de a sunnyogós, hátulról ledöfős kivégzések és a náci robotok is visszatérnek. Újításnak tűnik viszont, hogy ezúttal már gránátvetőt vagy forgócsöves géppuskát is ragadhatunk, valamint a vertikális mozgás is sokkal könnyedebbnek néz ki. Azonban nem csak mi fejlődtünk, hanem sajnos a nácik is: a jetpackkel felszerelt, talpig páncélban az áldozata felé száguldó Übersoldat például kifejezetten kellemetlen ellenfélnek ígérkezik.