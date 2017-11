Komoly leépítésekre került sor az elsősorban epizodikus, sztori-központú játékairól (Wolf among us, Tales from the Borderlands) híres Telltale Games háza táján. Nagyon úgy néz ki, hogy az eddig közel 400 embert foglalkoztató stúdiótól távozni kényszerül 90 alkalmazott, a hivatalos indoklás szerint azért, mert innentől kezdve kevesebb de jobb játékot szeretnének gyártani, ez pedig a jelenleginél kisebb csapatot kíván.