Bezárt a The Chinese Room

De csak ideiglenesen

Amint elkezdik a munkát új játékukon, újra kinyitnak

A többszörösen díjazott The Chinese Room 2008 óta olyan játékokat tett le az asztalra, mint a Dear Esther, az Amnesia: A Machine for Pigs és az Everybody's Gone to the Rapture. A történetközpontú játékok és sétaszimulátorok jeles képviselője azonban nemrég bezárta kapuit, noha csak ideiglenesen.