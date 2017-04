A szövetségi Járványkezelési- és Megelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) felmérése szerint 2015-ben a New York-i tinik 45,6 százaléka töltött el háromnál több órát naponta videojátékokkal. Ez a szám 2013-ban még 41,7, 2005-ben pedig 28,1 százalék volt. Ezzel párhuzamosan egyre több tini mond nemet a szexre. A kilencediktől tizenkettedik osztályos tanulók között végzett felmérés tanulsága szerint míg 2013-ban a New York-i ifjak 31,2 százaléka élt nemi életet, addig 2015-ben ez a szám 27,2-re csökkent.

Bár a CDC 1997 óta végzi el a felmérést, ilyen alacsony értéket még sosem kapott, ráadásul a Nagy Alma 14 ponttal a nemzeti átlag alatt teljesített, ugyanis az országos felmérés szerint az Államok tinijenek 41,2 százaléka él aktív nemi életet.

Az alkohol és a cigaretta frontján is csökkentek a számok, bár ez azért a fentiekkel ellentétben inkább megnyugtató. A New York-i fiatalok 20,9 százaléka vallotta azt, hogy fogyasztott alkoholt az elmúlt egy hónapban, ami 24,7 százalékos esést jelent 2013, és elég komoly, 41,8 százalékos zuhanást jelent 2001-hez képest. Ami a dohányzást illeti, 2013-ban a tinédzserek 8,2 százaléka vallotta be, hogy dohányzik, 2015-ben pedig már csak 5,8 százalékuk gyújtott rá. Viszont 15,9 százalékuk használ nikotintapaszt vagy e-cigarettát.

A CDC nagy eredménynek tartja a dohányzás ilyen jelentős mértékű csökkenését a fiatalok között, ugyanakkor aggódnak, hogy ez a sok videojátékkal eltöltött óra az egészséges testmozgás rovására megy.