Gaz Deaves Twitteren írta meg a következőket: „legyetek türelmesek, rajongók. Most éppen hallgatunk, de ha újra megszólalunk, az emberek eldobják az agyukat. Alig várjuk.”

Nos, ez elég sovány, de tényleg utalhat arra, hogy a Rocksteady műhelyében egy újabb Arkham-játék készül – elvégre az Urban Chaos: Riot Response kivételével csak Batman kalandjait egyengették. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy az Arkham Knight tényleg eléggé egyértelműen lezárta a Sötét Lovag történetét, és legutóbb Kevin Conroy, a Denevérember hangja is azt állította, hogy több részre ne számítsunk.

Éppen ezért nem lenne meglepő, ha a Rocksteady ezúttal egy másik DC szuperhőst venne elő. Választékból nincs hiány, már önmagában az Arkham-széria is bedobott nekünk olyanokat, akik köré fel lehetne építeni egy hasonszőrű játékot: ott van Robin, Nightwing, Catwoman, sőt az időben visszamenve akár Batgirl és Jason Todd is (utóbbiért még a múltba sem kell visszamenni, hisz Red Hoodként ténykedhet az Arkham Knight után is). De akár szóba jöhet Superman, az Öngyilkos Osztag tagjai, Villám és még sokan mások is.