Az angol Splash Damage eddig elsősorban olyan akciójátékokkal jelentkezett, mint a Dirty Bomb vagy épp a Brink, de szintén hozzájuk köthető az Enemy Territory: Quake Wars és a Wolfenstein: Enemy Territory is. Ezért is lehetett kicsit meglepő, mikor felröppent a hír, hogy a stúdió egy túlélőhorror játékon dolgozik, mely 2018-ban már meg is jelenhet.