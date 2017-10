Az idei E3-on jelentették be az Age of Empires: Definitive Editiont

Az idei E3-on jelentették be az Age of Empires felújítását a PC Gaming Show záróakkordjaként. A Gamescomon aztán azt is elárulták, hogy nem kell sokat várnunk a klasszikus RTS-re, hiszen az már október 19.-én jönni is fog. Most azonban sajnos kiderült, hogy ezt a határidőt a fejlesztők nem tudják tartani, így a Microsoft közleményben jelezte, hogy csak 2018-ban számíthatunk a Definitive Editionre.