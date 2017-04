Sokan nem is tudják, hogy a játékok a könyvei alapján készültek

Andrzej Sapkowski

Korábban az Eurogamer már készített egy hasonló kicsengésű interjú a Witcher játékok alapjait képző Vaják könyvek írójával, Andrzej Sapkowskival, amiből akkor úgy tűnt, jóban van a CD Projek Reddel és a Witcher játékokkal szemben sincs kifogásolni valója. A mostani interjúból viszont kitűnik, hogy korábbi állításaival ellentétben azért van benne egy pici tüske. A Waypoint interjújának elején gyorsan markáns véleményt fogalmaz meg a játékokkal kapcsolatban:

„A videojátékoknak más a célja, máshogy működnek. A hős bemegy az erdőbe és beszél egy Mókussal, ebben a szövegben mennyi tartalom lehet? Hol van itt az irodalom? Hol a szofisztikált nyelv, amivel a játék kultúrát adhatna? Sehol!”

Persze azért ne értsétek félre, Sapkowskinak alapvetően nincs baja a videojátékokkal, se azzal, ha könyveket más médiumba adoptálnak, csak azt nem szereti, ha valaki összemossa ezeket a különböző médiumokat. „Az egész a képregénnyel kezdődött, aztán jött a tévé show, aztán a film és végül a könyv. És az egész összeilleszthető. Ez baromság!” – mondta.

A Waypont írója rákérdezett, hogy miért is ellenséges a viszony közte és a CD Projekt RED között. Sapkowski itt kezdett érdekes dolgokat mondani. Mint korábban, most is tisztázta, hogy magukkal a Witcher játékokkal semmi baja, nagyszerű produkciónak tartja őket, és szerinte az alkotók megérdemlik az elismerést értük. Általánosságban sincs gondja a videojátékokkal, se azokkal, akik játszanak velük. Egyetlen okból fúj a játékokra: tönkretették az üzletét.

Harminc éve írta az első Geralt történetet, és amikor ma, 69 évesen elmegy egy találkozóra, nincs senki a közönségben az ő korosztályából. Csak gyerekek, akik azt hiszik, hogy a játékok alapján írta a könyveket. „Persze honnan kéne tudniuk – különösen a német, spanyol vagy amerikai olvasóknak –, hogy a könyveimnek nincs köze a játékokhoz? Hogy nem játékokra alapozva írok könyvet? Nem tudják ezt, mert a CDPR gondosan elrejti a játék eredetét. Szép halványan, csak mikroszkóp alatt láthatóan írták rá, hogy az én könyveim alapján készült.

A CDPR által széles körben elterjesztett hiedelem, hogy a játékok tették népszerűvé Lengyelországon kívül a könyveimet. Ez hatalmas tévedés. Én tettem népszerűvé a játékokat. Minden nyugati fordítás, beleértve az angolt is, előbb jött ki, mint a játék.”

Nos, itt azért érdemes kicsit lepihenni. Az utolsó kívánság című novelláskötet valóban előbb jött ki angolul, mint a The Witcher, de azért nem olyan sokkal. A briteknél ugyanis 2007. június 7-én jelent meg a könyv a Gollancz kiadó gondozásában, míg a játék 2007. október 26-án debütált, tehát alig néhány hónap eltérés van. Vajmi kevés arra az esély, hogy ennyi idő alatt annyira felkapott lett volna egy novelláskötet, hogy csak amiatt kezdtek leülni az emberek a program elé. Pláne, hogy magáról a The Witcherről akkor már régóta lehetett hallani, ahogy arról is, hogy Sapkowski könyve alapján készült.

És még egy csavar: az Egyesült Államokban 2008. május 1-jén debütált az első könyv, jóval a játék után. Ugyanebben az évben adta ki a briteknél a Gollancz a többi könyvet. Szóval nehéz elképzelni, hogy a játék a könyvek miatt lett népszerű.

Végül Sapkowski még kifejtette, amit korábban is, hogy nem tetszett neki az, hogy a játékokhoz kapcsolódó borítót tettek a könyveire. Viszont azt sem tartja kizártnak, hogy talán valamicskét azért rúgott a könyvek eladásán a játék. „Azt hiszem, az eredmény egyenlő lenne. Akárhogy is, több ember játszott a játékkal azért, mert olvasta a könyvet. Én így vélem, de nem vagyok biztos benne. Sosem készítettem tanulmányt.”