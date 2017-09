Mivel az Assassin’s Creed Origins jóval az első rész előtt játszódik, néhány bejáratott dolog kicsit más lesz benne, bár lehet, hogy a legtöbb esetben csak névlegesen. Főhősünk, Bayek ugye nem csak asszaszin, de medjay is, azaz a fáraó egyik testőre és leghűségesebb katonája. Ellenfele pedig nem kifejezetten a Templomosok lesznek, hanem az Order of the Ancients, vagy magyarosan az Ősök Rendjének tagjai.