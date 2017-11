Akár szereted a Call of Duty-t és az Overwatch-ot, akár nem, abban talán egyetérthetünk, hogy a játékok világát és karaktereit nem nehéz elképzelni szélesvásznon, egy egész estés filmben. Így gondolja ezt az Activision Blizzard fogyasztói termékekért felelős elnöke, Tim Kilpin is, aki korábban a Disney-nél a Pixar, illetve a Mattel kötelékében is dolgozott, vagyis nem a levegőbe beszél, amikor Overwatch és Call of Duty mozikról nyilatkozik.