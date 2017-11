A Steam szerint a 2012-es Call of Duty: Black Ops 2 óta nem játszottak annyian CoD-dal PC-n, mint ahányan most a Call of Duty: WWII-val. A Githyp adatai szerint a megjelenése óta 56 ezer ember ült neki a multinak, és 20 ezren ütötték el az időt az egyjátékos kampánnyal, vagyis összesen 76 ezren ültek le a játék elé. Ez 395%-kal jobb eredmény, mint amit az Infinite Warfare tudott produkálni, aminél a csúcs mindössze 15 ezer játékos volt.

PC-n népszerű a Call of Duty: WWII

A Black Ops 2 óta nem volt ilyen felkapott egy CoD-játék

Azt már tudjuk, hogy a Call of Duty: WWII jobban startolt, mint elődje, az Infinite Warfare. Méghozzá nem is kicsivel, hanem jelentős százalékkal előzte meg a második világháborút visszahozó program a jövőben játszódó testvérét. Viszont a WWII más fronton is jobban teljesít testvéreinél, például a PC-sek körében is népszerű.