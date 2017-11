Jól nyitott a Call of Duty: WWII

Sokkal jobban, mint az Infinite Warfare

Ütős kis őszünk van, annyi szent. Alig két hete jelent meg a Wolfenstein 2: The New Colossus és az Assassin’s Creed Origins, a múlt héten jött a Call of Duty: WWII, és még előttünk áll a Need for Speed: Payback valamint a Star Wars Battlefront 2. És most csak néhány címet említettem meg a felhozatalból, szóval nincs sok okunk unatkozni.