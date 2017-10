A Wolfenstein 2: The New Colossus október 27-én jelenik meg

PC-re, PS4-re és Xbox One-ra érkezik

Az első értékelések rendkívül pozitívak

Úgy néz ki, hogy a MacineGamesnek sikerült túlszárnyalnia a Wolfenstein: The New Ordert, legalábbis erre lehet következtetni az első néhány értékelésből, amelyek között a legrosszabb is a 80%. És mindegyik megegyezik abban, hogy a játék magasan legjobb része a története és a karakterek, akik segítségével a fejlesztők elmesélik azt.