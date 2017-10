Csupán egy napra vagyunk a Wolfenstein 2: The New Colossus megjelenésétől, szóval talán már mindenki kibírja, hogy megnézze a MachineGames által nagyszerűnek tartott történet első tizenöt percét. De ha valaki mégis kíváncsi rá, akkor most az IGN jóvoltából megtekintheti, hogyan indul el B. J. újabb kalandja.