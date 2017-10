A Wolfenstein 2: The New Colossusnak ugyanúgy nem lesz többjátékos módja, mint ahogy elődjének, a The New Ordernek sem volt. Ennek okára Tommy Tordsson Björk, a játék vezető dizájnere világított rá: számukra sokkal fontosabb a történet, mint az online lövöldözés. Oké, ez így elég sarkított, egész pontosan így fogalmazott:

Wolfenstein 2: The New Colossus

„Csak egyetlen módon hozhatjuk létre ezeket a szuper történetet: ha kizárólag az egyszemélyes játékra fókuszálunk. Ebbe a munkafolyamatba bevonni a többjátékos módot csak megosztaná a figyelmet. Ez a veszélye annak, ha az ember egyszerre két dolgot csinál.”

A MachineGames amúgy inkább akció-kalandjátékként látja a Wolfensteint, nem pedig shooternek, mivel szerintük sokkal több van benne annál, mint egy egyszerű lövöldözős játékban. Persze nyilván a lövöldözés adja meg a játék magját, ugyanakkor Björk szerint a történet emeli ki a szürke középszerből.

„A világ kitalált, persze, és a sztori is őrült, de próbáltunk őszintén elmesélni azt, amit el szerettünk volna mondani. Ez volt a célunk. Sok dolog van, amit még nem láttatok. Feszegettük a határainkat, de végső soron a Wolfenstein a drámának, az emberi kapcsolatoknak, a sötét humornak és az erőszakosságának köszönhetően lesz igazán különleges. Mindezt egyszerre feszegettük, minden téren.”

Ami azt illeti, elég fura mindezt egy Wolfenstein-játékról olvasni, hiszen anno ez a sorozat alkotta meg az FPS műfajt, ráadásul a The New Orderig az emberi kapcsolatok kimerültek a nácik fejének módszeres szétverésében, és a történet sem mutatott túl a zombik és kiborgok irtásán. Ugyanakkor tény és való, hogy a The New Orderrel új irányt vett a sorozat, és a MachineGames képes volt az alternatív valóságot hihetően, felnőttesen tálalni. Ugyanakkor azért a Wolfenstein azért még mindig egy FPS, amiben nácikat kell irtani, még ha a körítés komolyabb, kidolgozottabb is.