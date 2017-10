Október 27-én jelenik meg a Wolfenstein 2: The New Colossus

PC-re, Xbox One-ra és PS4-re érkezik

Megjött a launch trailer

Jövő héten érkezik meg a boltok polcaira a Wolfenstein 2: The New Colossus, amely a sorozat történetében először az Egyesült Államokba viszi el a második világháború poklát. Azaz, nem a második világháborúét, hiszen azt a németek már megnyerték, és az USA-t is megszállták. Szóval most afféle harmadik világháború készül, avagy forradalom.