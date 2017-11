A Battlefront 2 mikrotranzakció rendszere miatt kiakadt a fél net, de főleg a játékosok nagy része, amire az EA válaszul időlegesen dobta a pénzért vehető kristályokat. Erre persze a befektetők felhördültek, azonban az EA válaszában igyekezett megnyugtatni őket, hogy a döntés nem lesz "jelentős hatással" a játék tervezett bevételeire. Ez egy biztonsági feljegyzésből derült ki, amit a befektetőknek küldtek szét.

"2017. november 16-án az Electronic Arts bejelentette a saját weboldalán lévő blogban, hogy azonnali hatállyal, de időlegesen visszavonja a játékon belüli vásárlásokat a Star Wars: Battlefront 2-ből. A változtatástól nem várjuk azt, hogy hatással lesz a pénzügyi év tervezett számaira." Egy hatvan dolláros játékot Pay-to-Winné tenni pofátlanság a játékosokkal szemben, noha a mikrotranzakció mára annyira elterjedt az AAA kategóriás címek esetében is, mint az Egyesült Államok nagyobb városaiban a felhőkarcolók jelenléte. Bocs a hasonlatért.

Az is kiderült, hogy a döntés a Disney nyomására született meg. A Star Wars jogokat birtokló cégnek ugyanis az Utolsó Jedik premierje előtt nagyon rosszul jött a Battlefront 2 negatív reklámja, még akkor is, a trailer és a jegyelővétel is rekordot döntött. Oskar Gabrielson a rendszer visszavonása után bejelentette, hogy a "DICE több időt fog arra szánni, hogy meghallgassa a rajongókat, miközben megpróbálja finomhangolni, kiegyensúlyozni a dolgot és javítani a problémán."