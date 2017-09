A Fight of Gods előző héten jelent meg

A választható karakterek között szerepel Jézus, Buddha és sok más vallás kulcsfigurája is

A maláj kormány a játék visszavonását követelte

Mivel ez nem történt meg, blokkolták a Steamet az egész országban

Évről-évre egyre több játék jelenik meg a Steamen, és ha ekkora a felhozatal, elkerülhetetlen, hogy valamelyik cím valakinél ki ne vágja a biztosítékot. Pontosan ez történt múlt héten is, mikor több maláj vallási vezető nemtetszését fejezte ki egy frissen megjelent programmal kapcsolatban. Az eléggé kifejező nevű Fight of Gods egy 2D-s verekedős játék, melyben különböző vallások kulcsfiguráival eshetünk egymásnak, a választható karakterek között pedig megtaláljuk Jézust, Buddhát és Odint is.