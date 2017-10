A napokban ért véget a Call of Duty: WWII nyílt bétája, a Sledgehammer Games pedig közzé is tett egy blogbejegyzést, melyben részletesen leírják, milyen tapasztalatokat szűrtek le az elmúlt napok eseményeiből, és min akarnak még változtatni a megjelenésig. Elsősorban a beállításokon és a menürendszeren akarnak változtatni, azonban rögtön a lista legelső pontja a csalással foglalkozik.

Nem titok, hogy a bétában többen is arra panaszkodtak, ellenfeleik vagy épp bajtársaik nem mindig játszottak tisztességesen. A YouTube-ra is felkerült nem egy videó, melyben gyanúsan jó reflexekkel bíró játékosok szerepelnek, és a fejlesztők nem is mentek el szó nélkül a jelenség mellett. Mint mondják, a fair play biztosítása náluk kiemelt fontosságú, így a novemberi debütálás során a játékban már szerepelni fog egy anti-cheat rendszer, melyet a béta verzióból kihagytak.