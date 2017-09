Glen Schofield, a fejlesztő Sledgehammer Games vezetője a Twitteren arról nyilatkozott, hogy a játék kampányának hossza előző címük, a 2014-es Advanced Warfarehosszával mérhető össze, annál lehet, hogy kicsit hosszab lesz – függ ez attól, hogy milyen nehézségi fokozaton játszunk, és hogy minden extrát össze szeretnénk-e szedni. Magyarán 8-14 órányi játékidővel kecsegtet az egyjátékos móka, persze komoly szereplő a többjátékos-, valamint a zombi-mód is, szóval azért kapunk tartalmat a pénzünkért, amennyiben a multit nem vetjük meg.

Yeah, probably, if not a little longer. Depends how you play of course. Veteran is pretty damn hard.