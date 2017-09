A sztori trailer, a barátok és a szövetségesek után most egy dokumentumfilm jellegű videóval jelentkezett az Activision és a Sledgehammer Games, amelyben a fejlesztők és a fejlesztésbe bevont Martin K.A. Morgan beszélnek arról, mennyire történelem hű és emberközpontú lesz a Call of Duty: WWII története.

Láthatjuk a játékban is megjárható helyszíneke, úgymint Párizst, Normandiát és az ardenneki erdőket. És persze megtudhatjuk, hogy a Sledgehammer Games nem csak egy szórakoztató játékot szeretett volna megalkotni a Call of Duty: WWII képében, de emléket is akartak állítani a világháborúban harcoló hősök előtt. S természetesen a történelmi képek mellett magából a programból is láthatunk új jeleneteket.