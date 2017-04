A Pro Edition fémdobozzal érkezik

Lesz benne season pass

És limitált ideig tartó hozzáférés a bétához

Valódi sapkát kapnak az előrendelők

Bár az Activision úgy tervezte, hogy csak a mai nap folyamán árul el mindent a nemrég bejelentett Call of Duty: WWII-ról, lassan semmi újat nem tud majd mondani nekünk. Esetleg egy trailerrel előállhatnak, de ha így folytatódik, lassan az is felbukkan valahol. Már láttunk képeket, olvastunk a megjelenési dátumról, a kooperatív módról, most pedig a season passt tartalmazó, Gamestop exkluzív, fémdobozos Pro Edition került terítékre.