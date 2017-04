Kiszivárgott három, kis felbontású kép a Call of Duty WWII-ból

A programot április 26-án mutatja be az Activision

A Call of Duty ezzel visszatér a második világháborúba

Alig pár napja jelentették be a második világháborúba visszatérő új Call of Duty-t, ami nemes egyszerűséggel a WWII alcímet kapta. Bár az Activision április 26-án szándékozik bemutatni a programot, két kép és a borító már most kiszivárgott, igaz előbbiek nem éppen a legjobb minőségűek.