A Call of Duty: WWII november 3-án jelenik meg

Számottevő információkra már csak az E3 alatt számíthatunk

A Call of Duty-sorozatban már megszokottnak nevezhető, így a Call of Duty: WWII során lesz lehetőségünk arra, hogy női karaktert vonjunk irányításunk alá - már ami a töbjátékos módot illeti, tennénk hozzá gyorsan. A kampányt továbbra is uralja az erősebbik nem, de egy ponton még így is lesz lehetőségünk a francia ellenállás egyik női tagjának bőrébe bújni.