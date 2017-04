Az új DLC 15 dollárba kerül

Mindössze négy klasszikus, de felújított pályát tartalmaz

Sok rajongó ezen kiakadt

Van, aki szerint ördögien ravasz üzleti húzás

Call of Duty 4: Modern Warfare Remastered teszt

Tegnap mi is megírtuk, hogy a Call of Duty: Modern Warfare Remastered PC-n is megkapta a Variety Map Packet, ami az eredeti Call of Duty 4: Modern Warfare négy klasszikus pályáját hozza el a játékosoknak, természetesen felújított formában. A DLC ára 15 dollár. Ezt sokan nevetségesnek tartják, és nem egy rajongó kikelt magából a Redditen.