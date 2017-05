A Gamefly áruházában tűnt fel a Call of Duty: Modern Warfare felújított kiadása

Hamar eltávolították, de a dátum így is kiszivárgott

Már az elejétől fogva több volt, mint valószínű, hogy a Call of Duty: Modern Warfare felújított kiadása nem csak az Infinite Warfare egyes kiadásaival együtt lesz megvásárolható, a kérdés csak az volt hogy mikor. Most úgy tűnik, hogy ezt is tudjuk, már ha hiszünk a szivárgásnak, mely a GameFly áruházában esett meg – eszerint a játék először Playstation 4 konzolokon jelenhet meg június 20-án, majd egy hónappal később, július 20-án Xbox (és feltehetően PC) platformokon is.

Persze a dátum lehet csak egy helyettesítő adat is, hiszen mielőtt leszedték volna a listázást, se dobozkép, korhatár besorolást nem kapott. Ha kizárjuk az eshetőséget, hogy a megjelenés GameFly-exkluzív lenne, akkor már tudjuk, miről fog mesélni az Activision az ide E3 alatt – a Call of Duty: WW2 többjátékos módjáról és a Modern Warfare Remastered önálló kiadásáról, valamint persze a Destiny 2-ről.