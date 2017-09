Hogy milyenre is sikerül majd ez az egyveleg, az majd megjelenéskor kiderül, addig is itt van egy kicsit több, mint negyed órás videó egy korai verzióból, melyen nem csak a hasonlóságok, hanem a különbségek is jól látszanak. A nyilvánvaló vizuális különbségeken túl lesz még egy MI vezérelte társunk is, és a kivitelezhető speciális, variálható képességek is sokat adnak a játékmenethez.