Május 18-án élőközvetítés során kerül bemutatásra a Destiny 2

Az adást a Bungie Twitch-csatornáján követhetitek figyelemmel

A Destiny 2 idén világszerte egyidőben szeptember 8-án PC-re is megjelenik, melyet egy bétatesztelési időszak is megelőz majd. Az Activision bejelentette, hogy május 18-án többet is láthatunk belőle, mégpedig játékmenetet közvetítenek majd, természetesen élőben. A kiadó egy rendezvény keretében elsősorban Youtuberek részvételével mutatja be a Destiny 2 konzolos és PC verzióját.