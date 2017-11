Maga az ötlet nem új, hiszen korábban is volt szerencsénk Harry Potter játékokhoz: mindegyik egészestés film megkapta a maga játék-adaptációját az Electronic Arts gondozásában, de volt egy újrakiadást is megélt Lego Harry Potter kaland is a Warner kiadói közreműködésével - az utóbbi évek azonban nem kedveztek a rajongóknak. Az új játékok sorát a Pokémon Go!-t is jegyző Niantic nyitja majd a frissen bejelentett AR (kibővített valóság) játékával, mely a Wizards Unite névre hallgat, megjelenése pedig 2018-ra várható.