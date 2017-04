Április 22-én és 23-án lezajlott a 2017 tavaszi PC Guru Show, a magazin kiadójának saját rendezvénye, mely a hagyománynak megfelelően ezúttal is a MondoConnal együtt került megrendezésre a Hungexpón. A kétnapos Show-ra a PC Guru csapatának oszlopos tagjai, a magazin szerkesztői is kilátogattak, a látogatók pedig megtaláltak bennünket a D-épület bejáratánál.

League of Legends, Overwatch, Hearthstone és StarCraft verseny zajlott, pontosabban azok döntői, akik viszont nem az esportra figyeltek, a kiállítók standjai között találhattak megannyi érdekességet. Saját gamer-PC-ket állított ki az MSI, ezeken bárki játszhatott a legújabb játékokkal, csak a sorát kellett kivárnia. Kipróbálható volt a Sony PSVR, a látogatók a Samsung szupertévéit is megcsodálhatták, sőt még az LG is kiállította a legújabb gamer monitorjait. Ez utóbbiak az MSI gépeire voltak rákötve, így a játékosok saját szemükkel láthatták, mire képes az LG 34UC79G.

Kint volt továbbá a Konzolvilág is, méghozzá a híres videós Konzolvilág Ricsi társaságában. A táncos lábúak egy Just Dance sarokban rophatták napestig, a társasjátékok rajongói pedig a HammerTime Cafe asztalainál csodálhatták meg a legklasszabb játékokat. Ezen felül a japán kultúra szerelmesei is körbejárhatták a rengeteg nekik való kiállítót, vásárolhattak mangákat, animéket, de voltak nördöket célzó holmik is, például gamer bögrék vagy figurák.

Na és persze pólók. RENGETEG póló.

Amikor végre rászabadultunk a színpadra, először a Mass Effect: Andromédát mutattuk be – a játékot, ami a PC Guru aktuális számának borítóját díszíti. Ezt követte a Ghost Recon: Wildlands prezentációja, amely során Chris és én álltunk a színpadon, miközben Böjti a közönség soraiból vezérelte a világ legmenőbb elitalakulatát.