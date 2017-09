Az október 7-én esedékes Overwatch Contenders Season One Playoff meccseivel nyitják meg az arénát, mely egy egész sor másik verseny színhelyéül szolgál majd az év hátralevő részében. A jelenlegi tervek között szerepel a Hearthstone Championship Tour nyári bajnoksága, a Heroes of the Storm világbajoksága, a World of Warcraft Arena döntője, továbbá az idén elinduló Overwatch League is.